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9 мая военный парад в Ростове может пройти без зрителей

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В Новочеркасске парад в День Победы отменили. Также в донской столице 9 мая решили не устраивать фейерверк.

Новости Ростовской области

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев и предупредил глав муниципалитетов о необходимости принять дополнительные меры безопасности в праздничные дни.

Что касается парада, то в Новочеркасске его не будет. По параду в Ростове — взаимодействуем с Минобороны РФ. Вероятность того, что этот парад проведут без зрителей — высокая. На 9 мая, если салют и будет, то это — решение Минобороны России. А мы традиционно организовывали в Ростове фейерверк. Фейерверка в этом году не будет, — написал губернатор.

Не состоится в 2024 году и очное шествие «Бессмертного полка». Его заменят на патриотические акции, которые будут проводиться в разных форматах.

Напомним, об отмене шествия «Бессмертного полка» по улицам российских городов вчера, 23 апреля, говорила сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева. Такое решение принято «в связи с существующими угрозами общественной безопасности». 

Фото пресс-службы губернатора (из архива)

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9 мая безопасность Василий Голубев День Победы
Таганрогская правда
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