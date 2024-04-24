Очное шествие «Бессмертного полка» в Таганроге проводиться не будет

В 2024 году очный формат акции отменен по всей стране в связи с существующими угрозами общественной безопасности. Об этом вчера, 23 апреля, на пресс-конференции заявила сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.

Для россиян подготовлены другие форматы празднования. Принять участие в «Бессмертном полку» в этом году можно будет и на работе, и в общественном или служебном транспорте, и на воде, и в воздухе.

Возможно, вас расстроила новость о том, что шествия не будет, однако наша страна переживала разные трудности, и я уверена, несмотря на ограничения, это не помешает нам помнить и отпраздновать День Победы, — подчеркнула Цунаева.

Так, в российских городах организуют «Галереи памяти»: на центральных улицах и площадях будут размещены портреты героев Советского Союза и участников специальной военной операции – уроженцев регионов.

Еще одним форматом станет акция «Бессмертный полк на передовой»: участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, запишут видеопоздравления родителям, детям, братьям и сестрам, которые их ждут.

В образовательных учреждениях с 1 мая по 12 мая пройдет акция «Стена памяти». Фотографии героев останутся в школах до конца учебного года.

Останутся и форматы прошлого года — «Портрет героя на одежде», онлайн-трансляции с фотографиями ветеранов, авто- и мотопробеги и многое другое.

Отметим, что в Таганроге очное шествие «Бессмертного полка» проводилось в 2022 году. Тогда в нем приняли участие более 30 тысяч человек.

Фото Анатолия Ивашова