Главная » #В стране

Очное шествие «Бессмертного полка» в Таганроге проводиться не будет

На чтение 2 мин Опубликовано

В 2024 году очный формат акции отменен по всей стране в связи с существующими угрозами общественной безопасности. Об этом вчера, 23 апреля, на пресс-конференции заявила сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.

#В стране

Для россиян подготовлены другие форматы празднования. Принять участие в «Бессмертном полку» в этом году можно будет и на работе, и в общественном или служебном транспорте, и на воде, и в воздухе.

Возможно, вас расстроила новость о том, что шествия не будет, однако наша страна переживала разные трудности, и я уверена, несмотря на ограничения, это не помешает нам помнить и отпраздновать День Победы, — подчеркнула Цунаева.

Так, в российских городах организуют «Галереи памяти»: на центральных улицах и площадях будут размещены портреты героев Советского Союза и участников специальной военной операции – уроженцев регионов.

Еще одним форматом станет акция «Бессмертный полк на передовой»: участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, запишут видеопоздравления родителям, детям, братьям и сестрам, которые их ждут.

В образовательных учреждениях с 1 мая по 12 мая пройдет акция «Стена памяти». Фотографии героев останутся в школах до конца учебного года.

Останутся и форматы прошлого года — «Портрет героя на одежде», онлайн-трансляции с фотографиями ветеранов, авто- и мотопробеги и многое другое.

Отметим, что в Таганроге очное шествие «Бессмертного полка» проводилось в 2022 году. Тогда в нем приняли участие более 30 тысяч человек.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
акция Великая Отечественная война новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru