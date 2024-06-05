Жители сельских поселений под Таганрогом испытывают серьезные проблемы с водоснабжением

Из-за отсутствия воды страдают жители поселков в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. Перебои с подачей воды возникли из-за засухи.

Телеканал «ДОН 24» сообщил, что в их чат-бот регулярно приходят сигналы о помощи от жителей этих двух районов. Люди остаются без горячей и холодной воды уже долгое время.

Специалисты МинЖКХ региона, куда обратились журналисты, пояснили, что проблемы у селян связаны с длительным засушливым периодом и увеличением потребления воды — поливом сельхозугодий.

Проблему может решить строительство двух разведочно-эксплуатационных скважин и капитальный ремонт одной артезианской скважины. Администрация Матвеево-Курганского района направила обращение в адрес губернатора Ростовской области о выделении в 2024 году средств на эти цели, — приводит источник ответ ведомства.

Жители райнов могут оставить заявку на подвоз воды по телефонам:

в Матвеево-Курганском районе — 8 (928) 609-19-62;

в Неклиновском районе — 8(86347)2-44-05.

С 4 июня в Ростовской области введен режим повышенной готовности из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал глава донского региона Василий Голубев. Губернатор поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, произвести корректировку структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур.

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