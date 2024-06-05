Главная » Новости Таганрога

Жители сельских поселений под Таганрогом испытывают серьезные проблемы с водоснабжением

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Из-за отсутствия воды страдают жители поселков в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. Перебои с подачей воды возникли из-за засухи.

Новости Таганрога

Телеканал «ДОН 24» сообщил, что в их чат-бот регулярно  приходят сигналы о помощи от жителей этих двух районов. Люди остаются без горячей и холодной воды уже долгое время.

Специалисты МинЖКХ региона, куда обратились журналисты, пояснили, что проблемы у селян связаны с длительным засушливым периодом и увеличением потребления воды — поливом сельхозугодий.

Проблему может решить строительство двух разведочно-эксплуатационных скважин и капитальный ремонт одной артезианской скважины. Администрация Матвеево-Курганского района направила обращение в адрес губернатора Ростовской области о выделении в 2024 году средств на эти цели, — приводит источник ответ ведомства.

Жители райнов могут оставить заявку на подвоз воды по телефонам:

  • в Матвеево-Курганском районе — 8 (928) 609-19-62;
  • в Неклиновском районе — 8(86347)2-44-05.

С 4 июня в Ростовской области введен режим повышенной готовности из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал глава донского региона Василий Голубев. Губернатор поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, произвести корректировку структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур.

Изображение от pch.vector на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

водоснабжение МинЖКХ Ростовской области нет воды сельское хозяйство
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru