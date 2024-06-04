Главная » Новости Ростовской области

На Дону введен режим повышенной готовности из-за засухи

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Сегодня, 4 июня, в Ростовской области введен режим повышенной готовности из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал глава донского региона Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Пока аграрии подсчитывали убытки из-за майских заморозков, возникла новая угроза — почвенная засуха, которая может привести к гибели сельхозкультур.

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, во всех городах и районах Ростовской области вводим режим повышенной готовности с 12.00 4 июня, — сообщил Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Глава региона поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, произвести корректировку структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур.

Image by wirestock on Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

засуха новости режим Ростовская область сельское хозяйство
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru