На Дону введен режим повышенной готовности из-за засухи

Сегодня, 4 июня, в Ростовской области введен режим повышенной готовности из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал глава донского региона Василий Голубев.

Пока аграрии подсчитывали убытки из-за майских заморозков, возникла новая угроза — почвенная засуха, которая может привести к гибели сельхозкультур.

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, во всех городах и районах Ростовской области вводим режим повышенной готовности с 12.00 4 июня, — сообщил Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Глава региона поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, произвести корректировку структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур.

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