Жители Ростовской области могут воспользоваться новым сервисом Сбера для поиска бензина

Сбер запустил сервис для поиска топлива на автозаправочных станциях, который работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных.

Ресурс охватывает АЗС от крупных городов и федеральных трасс до небольших населенных пунктов. С помощью сервиса наличие бензина уже проверили более 26 миллионов человек по всей стране, в том числе свыше 1 миллиона на юге России.

Наибольший спрос на юге зафиксирован среди жителей Краснодара — на них пришлось 3,58% всех пользователей сервиса по стране. Регионами-лидерами традиционно стали Москва (8,21%) и Санкт-Петербург (4,61%). Рост интереса к сервису отмечается у людей в возрасте 35-56 лет, среди которых 66% — мужчины и 34% — женщины. Такие цифры приводит банк.

Пользователям также стала доступна информация о наличии конкретных видов топлива. Сервис показывает, есть ли на выбранной АЗС бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и другие виды топлива, что позволяет заранее выбрать подходящую станцию.

«В ближайшем будущем функционал сервиса расширится: водители смогут просматривать прогноз загруженности заправок и выбирать наиболее подходящее время и место для заправки», — отметил Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области на АЗС начнут дежурить волонтеры и казаки для помощи автомобилистам в очереди.

Фото сгенерировано нейросетью ГигаЧат Бизнес