Жители Ростовской области могут прокатиться на самом старом в стране железнодорожном вагоне

12 июня, в День России, такая возможность появится у посетителей экспозиционной площадки исторического подвижного состава СКЖД на станции Гниловская в Ростове-на-Дону.

Гости смогут прокатиться по музейным путям в самом старом вагоне и самом старом паровозе серии Ь.2021, сохранившихся в России. Небольшое железнодорожное путешествие пройдет в сопровождении гида, который расскажет об особенностях старинного подвижного состава, — рассказали в СКЖД.

Также у всех желающих появится возможность подняться в будку машиниста локомотива, ознакомиться с его конструкцией и дать паровозный гудок.

Экспозиционная площадка будет работать 12 июня с 10 до 17 часов.

А с 10 по 12 июня в парке им. Вити Черевичкина Ростова-Дону развернется ежегодная выставка железнодорожного моделирования «Локотранс-Юг-2024». В экспозиции будут представлены модели железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры.

Участники выставки из разных городов страны соберут в холле из множества отдельных модулей единую железную дорогу. По ней пойдут миниатюрные поезда, регулируемые различными устройствами, а на переездах заработают шлагбаумы и светофоры.

Время работы:

10 июня с 13 до 18 часов

11 июня с 10 до 18 часов,

12 июня с 10 до 15 часов.

Ранее мы сообщали, что «Винная ярмарка» пройдет в Ростове на набережной реки Дон между рестораном «Высота» и жанровой скульптурой М.А. Шолохова с 11 по 23 июня.

Фото СКЖД