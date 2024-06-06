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На набережной Ростова в июне пройдет «Винная ярмарка»

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«Винная ярмарка» пройдет в Ростове на набережной реки Дон между рестораном «Высота» и жанровой скульптурой М.А. Шолохова с 11 по 23 июня.

Новости Ростовской области

Как сообщает официальный портал донского правительства, в ней примут участие производители отечественной винодельческой продукции, фермерские хозяйства, представители виноторгового, туристического бизнеса и ценители качественной продукции. География участников достаточно широка: от Самары до Воронежа, от Казани до Ростова-на-Дону, от Калуги до Астрахани и Сочи. Среди регионов-участников виноделы из долины Дона, Кубани, Крыма, Ставрополья.

Все желающие смогут продегустировать продукцию и приобрести понравившиеся товары. Такжепосетителт смогут поучаствовать в мастер-классах виноделов и сомелье, винном «казино», рисовании в технике «винная гризайль» и так далее.

Торжественное открытие «Винной ярмарки» состоится 11 июня в 15.00. Время работы – 11-23 июня, с 12.00 до 21.00. Вход свободный.

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Таганрогская правда
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