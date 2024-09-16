Жители Дона могут выбрать сельские территории для размещения станций сотовой связи

Голосование за выбор малонаселенных пунктов для размещения базовых станций мобильной связи проводит Минцифры РФ.

Дончане также могут принять участие в голосовании. Необходимо выбрать населённые пункты с числом жителей от 100 до 500 человек, где планируется в следующем году построить базовые станции сотовой связи.

Голосование проходит на портале «Госуслуги».

Проголосовать может любой житель Ростовской области от 18 лет, зарегистрированный на территории донского региона, имеющий гражданство РФ и подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Голосование продлится до 17 ноября 2024 года, отдать свой голос можно только за один населенный пункт Ростовской области.

Предусмотрена и возможность направить письмо Почтой России в Минцифры РФ по почтовому адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Пример письма можно посмотреть здесь. При подсчёте голосов будут учитываться письма, поступившие в Минцифры России не позднее 17 ноября 2024 года.

Сейчас на территории России реализуется второй этап проекта устранения цифрового неравенства. В рамках проекта базовые станции мобильной связи строятся в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек, где услуги сотовой связи не предоставляются либо оказываются с низким качеством.

Фото из архива «Таганрогской правды»