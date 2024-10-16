Жители Дона могут отправиться в путешествие на двухэтажном поезде

Двухэтажный поезд №266/265 сообщением Москва – Новороссийск делает остановку в Ростове.

В первый рейс из Москвы новый двухэтажный состав отправился 14 октября. Поезд ходит ежедневно, остановку в Ростове делает в 04.35 утра по пути в Новороссийск, в 00.25 — по пути в Москву.

«В составе поезда — вагоны купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств и другими удобствами. Есть детское купе и вагон-ресторан», — сообщает Telegram-канал СКЖД.

В пути предусмотрены остановки в населенных пунктах Ростовской области — на станциях Лихая, Сулин, Шахтная, Новочеркасск. Путь из Ростова в Новороссийск займет 8 часов 11 минут. Из Ростова в Москву — 18 часов 20 минут.

Отметим, что до этого Новороссийск оставался единственным курортным городом юга России, куда не ходили двухэтажные поезда из Москвы.

Ранее мы рассказывали, что автовладельцы Ростовской области могут перевозить свои машины поездами.

Фото СКЖД