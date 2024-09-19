Автовладельцы Ростовской области могут перевозить свои машины поездами

Такую возможность для автолюбителей предоставляет СКЖД.

На Северо-Кавказской железной дороге в составы поездов №19/20 «Тихий Дон» Ростов–Москва, №641/642 Ростов–Адлер, №101/102 Адлер–Москва, №103/104 Адлер–Москва включены вагоны-автомобилевозы.

«С начала 2024 года в этих составах вагоны-автомобилевозы по магистрали перевезли 1838 транспортных средств, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает пресс-служба СКЖД.

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 4 машин или до 8 мотоциклов. Внутри он оборудован специальными приспособлениями для крепления транспортных средств, системами пожарной и охранной сигнализации.

Чтобы воспользоваться услугой по перевозке транспортного средства отправителю необходимо заполнить заявку на сайте ОАО «РЖД» или в кассе пункта продажи.

Фото: ТГ-канал СКЖД