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Автовладельцы Ростовской области могут перевозить свои машины поездами

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Такую возможность для автолюбителей предоставляет СКЖД.

Новости Ростовской области

На Северо-Кавказской железной дороге в составы поездов  №19/20 «Тихий Дон» Ростов–Москва, №641/642 Ростов–Адлер, №101/102 Адлер–Москва, №103/104 Адлер–Москва включены вагоны-автомобилевозы.

«С начала 2024 года в этих составах вагоны-автомобилевозы по магистрали перевезли 1838 транспортных средств, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает пресс-служба СКЖД.

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 4 машин или до 8 мотоциклов. Внутри он оборудован специальными приспособлениями для крепления транспортных средств, системами пожарной и охранной сигнализации.

Чтобы воспользоваться услугой по перевозке транспортного средства отправителю необходимо заполнить заявку на сайте ОАО «РЖД» или в кассе пункта продажи.

Фото: ТГ-канал СКЖД

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Таганрогская правда
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