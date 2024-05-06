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Жители Дона испекли для участников СВО несколько тысяч пасхальных куличей

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Пасхальные куличи авиацией уже доставлены из Ростовской области бойцам в зону проведения специальной военной операции, сообщается на портале донского правительства.

#СВО

Выпечку передали труженики села, они отмечают, что каждый кулич был испечен и освящен с искренней верой в торжество правды.

Каждый из переданных пасхальных куличей – это наше пожелание здоровья и победы нашим бойцам, свидетельство того, что каждого из тех, кто сегодня встал на защиту Отечества, любят и ждут здесь, — отметили селяне.

Напомним, в прошлом году в канун Светлого Христова Воскресения по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева в зону проведения специальной военной операции также были переданы пасхальные куличи.

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Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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