Жителей Таганрога приглашают к обсуждению концепции пространственного развития города

ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» в рамках контракта с администрацией города выполняет работы по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования «Город Таганрог» сроком до 2045 года.

Нынешний генплан прекратит своё действие в следующем году.

На первом этапе работ проектировщиком выполнена концепция пространственного развития территории муниципального образования «Город Таганрог» как основа для последующей работы над генеральным планом.

Для учета мнения городских сообществ ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» 16 и 18 октября представит материалы концепции пространственного развития территории для обсуждения.

16 октября в администрации города проходит обсуждение концепции с профессиональными экспертами (архитекторами, градостроителями, застройщиками).

В пятницу, 18 октября, с 16 до 18 часов, в конференц-зале центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова (ул. Греческая, 105) будут проводиться обсуждения с бизнес-сообществом и городскими активистами.

Администрация Таганрога приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении концепции пространственного развития города 18 октября.

Фото из архива «Таганрогской правды»