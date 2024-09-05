Жителей Таганрога попросили проявлять бдительность

Во время проведения массовых мероприятий, в том числе в период «Единого дня голосования» администрация Таганрога и руководство УМВД призывает горожан быть бдительными и осторожными.

А также немедленно информировать правоохранительные органы при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте. Или при обнаружении беспилотных летательных аппаратов над территорией города Таганрога.

«Ваше своевременное реагирование и сообщение в органы внутренних дел позволит предотвратить угрозу совершения террористических актов и спасти не только Вашу жизнь, но и жизнь Ваших родных и близких», — напомнили в городской администрации.

Телефон УМВД России по г. Таганрогу: 02, 8-8634-632-220, 383-986

Телефон отдела УФСБ России по РО в г. Таганроге: 8-8634-383-523

Телефон ЕДДС г. Таганрога: 112, 8-8634-392-346

Сообщение производите только через телефоны обычной проводной телефонной сети. Сотовым телефоном пользоваться запрещено.