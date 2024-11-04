Жителей прибрежной зоны Таганрога предупреждают о возможных подтоплениях

В Таганрогском заливе из-за ураганного юго-западного ветра фиксируется повышение уровня воды. Жителей зоны подтопления призвали соблюдать все правила безопасности и быть готовыми покинуть свое жилье.

4 ноября сотрудники МКУ «Управление защиты от ЧС» проводят подомовой обход таганрожцев, чьё жильё находится в неблагоприятной прибрежной зоне. Мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды. Спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурят в круглосуточном режиме.

«Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть своё жильё. Соблюдайте все правила безопасности!», — обратилась к горожанам глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, о том, что уровень воды в Таганрогском заливе 4 и 5 ноября превысит неблагоприятные отметки, ГУ МЧС России по Ростовской области предупреждало накануне, 3 ноября.

На 4 ноября региональное чрезвычайное ведомство объявило штормовое предупреждение об усилении ветра в Таганрогском заливе до 30-32 метров в секунду.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой