Уровень воды в Таганрогском заливе превысит неблагоприятные отметки

4 и 5 ноября в Таганроге ожидается ветровой нагон воды. По прогнозам Росгидромета, ее уровень может достигнуть и даже превысить неблагоприятные отметки, предупреждает региональное ГУ МЧС.

В связи с активизацией циклонического процесса в период 4-6 ноября на территории Ростовской области усилится юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Днём 4 ноября порывы будут достигать 15-20 м/с, затем усилятся до 23-28 м/с. Такая погода сохранится до конца суток 5 ноября. Ветровое воздействие окажет влияние на гидрологический режим в устье Дона и Таганрогском заливе.

«В Азове уровни воды после восстановления вновь повысятся на 50-80 см с приближением к неблагоприятной отметке, у Таганрога достигнут и превысят неблагоприятную отметку», — пишет источник.

Наряду с этим, пройдут дожди, в отдельных районах (кроме Приазовья) с мокрым снегом, по северу и востоку области — снег, образуется неустойчивый снежный покров высотой до 7-12 см. Ночью и утром на дорогах гололедица.

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Фото МЧС России