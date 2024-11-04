Штормовое предупреждение: ветер в Таганроге усилится до 32 м\с

ГУ МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение на 4 ноября.

«По данным Ростгидромета, до конца суток 4 ноября по южной половине Ростовской области, в том числе в Таганрогском заливе, ожидается очень сильный юго-западный и западный ветер с порывами до 30-32 м/с», — говорится в сообщении.

Прогнозируются ливневые дожди с градом. Уровень воды в устье Дона и Таганрогском заливе превысит неблагоприятные отметки.

«Будьте внимательны и осторожны, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112»», — рекомендуют жителям Таганрога спасатели.

Напомним, по данным на 14.30 4 ноября, в Таганроге из-за ураганного ветра зафиксировано свыше 45 случаев падения веток и обрывов линий электропередачи.

Фото «Таганрогской правды»