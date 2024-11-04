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Штормовое предупреждение: ветер в Таганроге усилится до 32 м\с

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ГУ МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение на 4 ноября.

Город

«По данным Ростгидромета, до конца суток 4 ноября по южной половине Ростовской области, в том числе в Таганрогском заливе, ожидается очень сильный юго-западный и западный ветер с порывами до 30-32 м/с», — говорится в сообщении.

Прогнозируются ливневые дожди с градом. Уровень воды в устье Дона и Таганрогском заливе превысит неблагоприятные отметки.  

«Будьте внимательны и осторожны,  избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112»», — рекомендуют жителям Таганрога спасатели.

Напомним, по данным на 14.30 4 ноября, в Таганроге из-за ураганного ветра зафиксировано свыше 45 случаев падения веток и обрывов линий электропередачи.

Фото «Таганрогской правды»

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МЧС непогода Таганрогский залив ураган штормовое предупреждение
Таганрогская правда
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