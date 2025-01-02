В последние дни уходящего года сотрудники территориального управления Росгвардии пресекли ряд правонарушений, совершенных в Таганроге и других городах Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Таганроге рядом с одним из кафе был задержан 51-летний местный житель, который умышленно повредил капот припаркованного у заведения автомобиля.

Кроме того, в Ростове, Аксае и Таганроге наряды групп Росгвардии в гипермаркетах крупных торговых сетей задержали гражданина, совершившего кражу. А также еще 11 человек, совершивших хищения. Мимо кассовой зоны, не оплатив товар, злоумышленники пытались пронести продукты, алкоголь, средства личной гигиены, а также автомобильные лампы. Всех правонарушителей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом полицейские раскрыли угон автомобиля.

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