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Житель Таганрога разбил капот припаркованного у кафе автомобиля

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В последние дни уходящего года сотрудники территориального управления Росгвардии пресекли ряд правонарушений, совершенных в Таганроге и других городах Ростовской области. 

Новости Таганрога

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Таганроге рядом с одним из кафе был задержан 51-летний местный житель, который умышленно повредил капот припаркованного у заведения автомобиля.

Кроме того, в Ростове, Аксае и Таганроге наряды групп Росгвардии в гипермаркетах крупных торговых сетей задержали гражданина, совершившего кражу. А также еще 11 человек, совершивших хищения. Мимо кассовой зоны, не оплатив товар, злоумышленники пытались пронести продукты, алкоголь, средства личной гигиены, а также автомобильные лампы. Всех правонарушителей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом полицейские раскрыли угон автомобиля.

Фото 61.rosguard.gov.ru

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Таганрогская правда
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