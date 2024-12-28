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Под Таганрогом полицейские раскрыли угон автомобиля

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Преступление совершил друг сына владельца авто.

Новости Таганрога

В полицию Неклиновского района Ростовской области обратился 47-летний местный житель с заявлением об угоне его автомобиля Daewoo Matiz.

Спустя некоторое время при патрулировании района сотрудники Госавтоинспекции заметили указанную в ориентировке иномарку. Увидев полицейских, злоумышленник пытался скрыться, но совершил ДТП и был задержан.

Злоумышленником оказался друг сына потерпевшего. В день угона он был в гостях у них дома, увидел ключи от автомобиля, забрал их и уехал, по его словам, в круглосуточный продуктовый магазин.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Максимальное наказание, которое предусматривает вменяемая угонщику статья — лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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