В Таганроге спасатели сняли с дерева наркоманку, распевающую песни

11 октября в службу «112» Таганрога поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что заметил на высоком дереве девушку, поющую песни.

На место происшествия — пересечение переулка Дубильного и улицы Гастелло — выехали службы экстренного реагирования.

«По прибытию было установлено, что девушка находится в состоянии наркотического опьянения», — сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС Таганрога».

Спасатели успешно сняли наркоманку с дерева и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации в БСМП, отмечается в сообщении.

Фото: страница Вконтакте МКУ «Управление защиты от ЧС Таганрога»