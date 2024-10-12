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В Таганроге спасатели сняли с дерева наркоманку, распевающую песни

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11 октября в службу «112» Таганрога поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что заметил на высоком дереве девушку, поющую песни.

Новости Таганрога

На место происшествия — пересечение переулка Дубильного и улицы Гастелло — выехали службы экстренного реагирования.

«По прибытию было установлено, что девушка находится в состоянии наркотического опьянения», — сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС Таганрога».

Спасатели успешно сняли наркоманку с дерева и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации в БСМП, отмечается в сообщении.

Фото: страница Вконтакте МКУ «Управление защиты от ЧС Таганрога»

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Таганрогская правда
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