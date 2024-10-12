В Таганроге спасатели сняли с дерева наркоманку, распевающую песни

11 октября в службу «112» Таганрога поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что заметил на высоком дереве девушку, поющую песни.
На место происшествия — пересечение переулка Дубильного и улицы Гастелло — выехали службы экстренного реагирования.
«По прибытию было установлено, что девушка находится в состоянии наркотического опьянения», — сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС Таганрога».
Спасатели успешно сняли наркоманку с дерева и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации в БСМП, отмечается в сообщении.
Фото: страница Вконтакте МКУ «Управление защиты от ЧС Таганрога»
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