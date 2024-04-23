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Житель села под Таганрогом порвал портреты на Аллее Героев

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Под Таганрогом 19-летнему жителю села предъявили обвинение в повреждении мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

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Инцидент произошел 13 апреля. На Аллее Героев в селе Покровском парень умышленно повредил два портрета участников Великой Отечественной войны. Через несколько дней он был задержан.

В ходе допроса фигурант дела полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении, — пишет источник.

В отношении жителя села возбуждено уголовное дело, ведется расследование.  

Фото rostov.sledcom.ru  

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