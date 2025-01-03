Житель Ростовской области взламывал сайты российских вузов

На Дону задержали местного жителя, который занимался хакерством — получал несанкционированный доступ к информационным ресурсам российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Фигурант с помощью личного ноутбука протестировал веб-ресурсы образовательных учреждений, обнаружил уязвимости и получил доступ к панели администратора, позволяющей осуществлять редактирование страниц. У нарушителя изъяли средства связи и вычислительную технику. А в ноутбуке обнаружили программы, позволяющие обойти защиту и системы обнаружения вторжений.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 274.1 УК России — «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», — пишет источник.

С подозреваемого взята подписка о невыезде, ведется расследование.

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