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Житель Ростовской области взламывал сайты российских вузов

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На Дону задержали местного жителя, который занимался хакерством — получал несанкционированный доступ к информационным ресурсам российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Фигурант с помощью личного ноутбука протестировал веб-ресурсы образовательных учреждений, обнаружил уязвимости и получил доступ к панели администратора, позволяющей осуществлять редактирование страниц. У нарушителя изъяли средства связи и вычислительную технику. А в ноутбуке обнаружили программы, позволяющие обойти защиту и системы обнаружения вторжений.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 274.1 УК России  — «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», — пишет источник.

С подозреваемого взята подписка о невыезде, ведется расследование.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области задержали вымогателя из Дагестана.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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