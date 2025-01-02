В Ростовской области задержали вымогателя из Дагестана

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики Дагестан, который причастен к вымогательству крупной суммы денег у предпринимателей, участвующих в освоении бюджетных средств. Сейчас подозреваемый взят под стражу.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ России по Ростовской области, фигурант был задержан с поличным, когда получал от директора строительной компании три миллиона рублей. Эти деньги являлись частью требуемой от предпринимателя суммы в 140 миллионов, составляющей 10% от стоимости контракта на реконструкцию школы.

«На основании материалов УФСБ сотрудниками ростовского УМВД в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о вымогательстве», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области задержаны члены экстремистской группировки.

Фото rostov.sledcom.ru