Житель Ростовской области пытался заживо сжечь свою мать

В Ростовской области заключен под стражу 30-летний житель Новочеркасска, который обвиняется в покушении на убийство своей матери, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

24 июня фигурант после ссоры со своей 54-летней матерью поджег мебель в комнате, где она находилась, а затем запер входную дверь на ключ и скрылся с места происшествия. Крики о помощи услышали соседи. Они выломали дверь и помогли женщине покинуть горящее помещение.

«В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину, сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом мужчина убил родственника и спрятал тело.

Фото rostov.sledcom.ru