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В селе под Таганрогом мужчина убил родственника и спрятал тело

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Неклиновский районный суд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Новости Таганрога

В августе минувшего года фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим родственником и сильно избил его. От полученных телесных повреждений мужчина умер. А подсудимый, чтобы скрыть преступление, выкопал на придомовой территории яму и закопал тело.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге вынесли приговор гендиректору АО «Звезда-Стрела».

Фото rostov.sledcom.ru  

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