Неклиновский районный суд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
В августе минувшего года фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим родственником и сильно избил его. От полученных телесных повреждений мужчина умер. А подсудимый, чтобы скрыть преступление, выкопал на придомовой территории яму и закопал тело.
Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге вынесли приговор гендиректору АО «Звезда-Стрела».
Фото rostov.sledcom.ru
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».