Житель Ростовской области погиб, спасая скутер из горящего дома

Пожар, во время которого погиб 48-летний мужчина, произошел 30 ноября в Каменске-Шахтинском.

В СНТ «Фиалка» на улице Абрикосовой загорелся частный дом. Хозяева включили электрообогреватель в помещении, а сами вышли во двор.

«Когда увидели огонь, жена побежала за помощью, а муж бросился в горящий дом и попытался вынести скутер. Мужчина надышался угарным газом и обратно выйти уже не смог», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области и напоминает, что всего пять вдохов угарного газа могут стать смертельными.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метрах.

Ранее мы рассказывали, что 30 ноября в Милютинском районе на пожаре погибли двое взрослых и ребенок.

Фото из архива ГУ МЧС России по РО