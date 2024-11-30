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Двое взрослых и младенец погибли на пожаре в Ростовской области

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Пожар в частном доме, унесший жизни трех человек, в том числе 7-месячного ребенка, произошел вечером 30 ноября в хуторе Старокузнецов Милютинского района Ростовской области.

Новости Ростовской области

Огонь в доме вспыхнул в 19.41. В это время в помещении находились двое женщин, мужчина и 7-месячный ребенок. Мать малыша уехала в магазин за продуктами. Спастись удалось лишь хозяйке дома — ее госпитализировали с ожогами. 

«При тушении пожара сотрудники МЧС России по Ростовской области обнаружили тела женщины, мужчины и младенца с признаками отравления продуктами горения. Возгорание на площади 60 кв. метров было ликвидировано в 21.55. На месте работали 10 пожарных, привлекалось 3 спецмашины», — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Причины пожара устанавливают дознаватели. 

Фото прокуратуры Ростовской области, видео пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области

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МЧС пожар спасатели
Таганрогская правда
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