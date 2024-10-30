Житель Ростовской области осужден на 6 лет за убийство сына

Убийство 50-летний житель города Шахты совершил в августе 2024 года.

Следствием и судом установлено, что осужденный, находясь в домовладении, расположенном по переулку Шахтерскому в городе Шахты, вступил в конфликт со своим сыном.

«Во время ссоры мужчина нанес оппоненту один удар кухонным ножом в область спины. В результате полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

В ходе следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Шахтинец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы сообщали, что на Дону мужчина зарубил своего знакомого топором.

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