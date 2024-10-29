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На Дону мужчина зарубил своего знакомого топором

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Убийство произошло на почве «давних ссор и конфликтов».

Новости Ростовской области

Житель Константиновского района Ростовской области заключен под стражу за убийство своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, 27 октября 2024 года подозреваемый, находясь в домовладении в станице Богоявленской Константиновского района, нанес своему знакомому множественные удары топором в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Причиной стали «личные неприязненные отношения ввиду давних ссор и конфликтов», сообщили в ведомстве.

Свою вину в совершении преступления подозреваемый признал полностью. В настоящее время по уголовному делу выполнятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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