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Житель Ростова попался на даче взятки судебному приставу

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя донской столицы, который пытался дать взятку судебному приставу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

В ноябре нынешнего года фигурант пришел в отдел судебных приставов и передал приставу-исполнителю взятку в размере 40 тысяч рублей. Деньги предназначались за снятие запрета регистрационных действий с принадлежащего ростовчанину автомобиля. Но поскольку о предложенной взятке пристав ранее сообщил своему руководству, мужчина был задержан сотрудниками полиции.

«Сейчас по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказали, что на Дону полиция с помощью искусственного интеллекта задержала телефонного мошенника.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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