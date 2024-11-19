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На Дону полиция с помощью искусственного интеллекта задержала телефонного мошенника

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Ранее судимый мужчина действовал по указанию куратора из Украины. Используя сим-боксы, он организовал в арендованной квартире колл-центр, из которого с целью хищения денег совершались тысячи звонков на телефоны россиян.

Новости Ростовской области

О задержании афериста рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Установить местонахождение и личность преступника удалось при помощи инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта и нейросетей.

Мошенник по указанию куратора, который, предположительно, находится на территории Украины, арендовал квартиры в Ростове. Там он устанавливал сим-боксы, предназначенные для одновременной работы большого количества сим-карт.

«Аферисты звонили людям, разными способами входили в доверие и узнавали их персональные данные. В дальнейшем злоумышленники получали доступ к личным кабинетам на портале «Госуслуги», банковским приложениям и похищали деньги», — говорится в сообщении Ирины Волк.

Для конспирации каждая сим-карта использовалась не более суток, затем уничтожалась. К тому же, фигурант постоянно менял адреса проживания. Но все это ему не помогло. Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД России, используя инновационные технологии, в том числе искусственный интеллект и нейросети, установили местонахождение организатора колл-центра. Во взаимодействии с донскими оперативниками мужчина был задержан в Ростове.

«В одной из арендованных квартир обнаружены два сим-бокса на 128 сим-карт каждый, 2500 сим-карт различных операторов сотовой связи, оборудование и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Установлено, что аферистами было совершено 15 тысяч звонков на абонентские номера граждан России для осуществления противоправных действий», — уточняет официальный представитель МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Предварительное расследование продолжается.

Фото и видео: Telegram-канал Ирины Волк

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Таганрогская правда
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