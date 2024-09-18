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Житель Дона занимался изготовлением оружия и боеприпасов

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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 43-летнего жителя Сальского района, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

В гараже у фигуранта были изъяты 103 патрона различного калибра и сигнальный пистолет. Как показала экспертиза,   оружие и боеприпасы изготовлены самодельным способом и пригодны для производства выстрелов.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области задержан иностранец, который готовил теракт.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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