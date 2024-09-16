В Ростовской области задержан иностранец, который готовил теракт

Выходец одной из стран СНГ действовал по заданию украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

На территории донского региона задержан иностранец, который подозревается в подготовке диверсии в отношении объектов жизнеобеспечения населения. Гражданин одной из стран СНГ прибыл в Россию через территорию третьих стран и, действуя по заданию специальных служб Украины, «совершил умышленные действия, направленные на приготовление к преступлению», говорится в сообщении. В частности, мужчина изготовил два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для осуществления диверсионных актов.

Фигурант прошел спецподготовку на базе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в полевом лагере в Киевской области, говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также у иностранца изъяты средства связи, которые он использовал для контактов с представителем украинской стороны, и части самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (попытка диверсии) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Фото: следком по РО