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Житель Дона убил знакомого и украл 2 млн рублей

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В Ростовской области будут судить 44-летнего мужчину, который обвиняется в разбойном нападении и убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено в поселке Мокрый Батай Зерноградского района. Фигурант пришел в квартиру дома на улице Вишневой, где проживал его 65-летний знакомый. Он напал на мужчину с ножом, нанес ему множественные удары в область шеи и туловища, от которых тот скончался. А затем похитил 2 млн рублей и скрылся с места преступления.

Позже злоумышленник был задержан и помещен под стражу. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области подозреваемого в зверском убийстве сожительницы заключили под стражу.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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