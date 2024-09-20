В Ростовской области мигрант-педофил помещен в СИЗО

Напомним, 16 сентября 2024 года гражданин иностранного государства был задержан в поселке Щепкин Аксайского района за попытку изнасилования 14-летней девочки.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании подозреваемому в совершении противоправных действий в отношении 14-летней девочки меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант дела помещен в следственный изолятор», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Издание 161.ru, со ссылкой на собственный источник в силовых структурах уточняет, что иностранец — уроженец Узбекистана, приехал в Ростовскую область на заработки. Задержать его по горячим следам удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения.

Мигрант стал приставать к школьнице на остановке общественного транспорта. На крики девочки обратили внимание прохожие и спугнули педофила. Родители ребенка обратились с заявлением в полицию.

Следственные органы возбудили в отношении гражданина иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, уголовное дело. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Расследование уголовного дела продолжается.

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