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Житель Дона прятал марихуану в женском сапоге

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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 37-летнего жителя города Миллерово, у которого изъяли пакет с марихуаной, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Запрещенного вещество нашли у мужчины дома во время обыска, который проводился в рамках оперативно–розыскных мероприятий. Полимерный пакет с измельченной растительной массой зеленого цвета с характерным запахом конопли был спрятан в женском сапоге.

«По заключению эксперта, обнаруженное вещество является растительным наркотическим средством каннабис (марихуана) весом более 42 граммов», — пишет источник.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что житель Дона занимался изготовлением оружия и боеприпасов.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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