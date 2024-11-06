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Житель Дона попался на краже и пытался откупиться от полицейских

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В Ростовской области будут судить жителя Батайска, который обвиняется в даче взятки и краже денег с банковского счета, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Как сообщили в ведомстве, фигурант нашел на улице чужую банковскую карту и оплатил ей покупки в магазине на сумму более трех тысяч рублей. А когда его задержали сотрудники правоохранительных органов, он попытался дать взятку в размере 12 тысяч рублей сотруднику полиции за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности за кражу денег.

«В настоящее время  по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что жительница Дона оформила кредиты на своих односельчан на 20 млн рублей.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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