Житель Дона попался на краже и пытался откупиться от полицейских

В Ростовской области будут судить жителя Батайска, который обвиняется в даче взятки и краже денег с банковского счета, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Как сообщили в ведомстве, фигурант нашел на улице чужую банковскую карту и оплатил ей покупки в магазине на сумму более трех тысяч рублей. А когда его задержали сотрудники правоохранительных органов, он попытался дать взятку в размере 12 тысяч рублей сотруднику полиции за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности за кражу денег.

«В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что жительница Дона оформила кредиты на своих односельчан на 20 млн рублей.

Фото rostov.sledcom.ru