Жительница Дона оформила кредиты на своих односельчан на 20 млн рублей

Уголовное дело по факту массового мошенничества поставлено на контроль в СК РФ.

В Ростовской области местная жительница воспользовалась доверием и ввела в заблуждение нескольких односельчан, оформив на них кредитные обязательства и лишив сбережений. Общая сумма причиненного ее действиями ущерба превысила 20 миллионов рублей. О случае массового мошенничества на крупную сумму рассказали в эфире одного из федеральных телеканалов.

Данным фактом заинтересовался глава Следственного комитета РФ. Он поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельства, сообщает региональный следком.

Фото: следком по РО