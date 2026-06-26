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Житель Дона получил 10 лет колонии за расправу над спящим отцом в садовом товариществе

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В Ростовской области вынесли приговор жителю Цимлянского района, признанному виновным в убийстве собственного отца. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, мужчина проведет 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

Новости Ростовской области

По данным следствия и суда, в декабре прошлого года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 66-летним отцом в одном из домов на территории садоводческого товарищества в Цимлянске. Когда пожилой мужчина уснул, сын нанес ему не менее трех ударов хозяйственным топором по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд квалифицировал действия подсудимого по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

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Изображение от freepik

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Таганрогская правда

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