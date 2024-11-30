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Житель Дона до смерти избил соседа из-за шума в квартире

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который до смерти избил соседа за шум, который доносился из его квартиры в ночное время.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, инцидент произошел 27 ноября в селе Кагальник Азовского района. Во время возникшего конфликта фигурант нанес своему соседу по квартире множественные удары руками по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

«Во время допроса подозреваемый полностью признал вину и пояснил, что конфликт с соседом возник из-за шума, доносившегося из квартиры потерпевшего в ночное время», — пишет источник.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование продолжается.

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Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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