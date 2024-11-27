В Таганроге суд поместил под стражу Наталью Гераскину, которая обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух 6-месячных малышей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

«27 ноября Таганрогский городской суд Ростовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Натальи Гераскиной по 23.01 2025 года включительно», — пишет источник.

По информации пресс-службы регионального Следкома, фигурантка помещена в следственный изолятор. Следователем ей предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что 24 ноября у себя дома женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла двум детям телесные повреждения. Затем, положив малышей в сумки-переноски, она отнесла их в один из магазинов и оставила там. Сотрудники вызвали врачей скорой помощи, которые констатировали смерть одного мальчика, а второго ребенка госпитализировали в больницу.

Ранее мы рассказали, что глава СКР взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Таганроге.

Фото rostov.sledcom.ru