Житель Дона до смерти избил приятеля стеклянной бутылкой

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Волгодонска, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в городе Цимлянске, где фигурант выпивал со своим 61-летним знакомым. Затем между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес мужчине множественные удары ногами и стеклянной бутылкой по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений тот скончался.

Во время допроса подозреваемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — пишет источник.

Во время проводимого расследования будут установлены все обстоятельства совершенного преступления.

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