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Руководитель УФНС по Ростовской области обвиняется в даче взятки

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Несколько дней назад руководитель УФНС по Ростовской области Андрей Мосиенко был задержан в Воронеже. Суд выбрал налоговику меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Новости Ростовской области

Ходатайство следователя о выборе для Мосиенко меры пресечения 19 июня рассмотрел Ленинский районный суд Воронежа.

Руководитель УФНС России по Ростовской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере).

«По версии следствия, в 2021 году Мосиенко, желающий защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, через посредника передал взятку в размере 250 тысяч рублей председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета», — говорится в сообщении суда Воронежа.

Из Воронежа подозреваемого отправили по месту жительства в Ростов-на-Дону.

Согласно решению суда, на время рассмотрения уголовного дела Андрею Мосиенко запрещен ряд действий, в том числе выезд за пределы территории Ростова-на-Дону без разрешения следователя.

Фото из архива (nalog.gov.ru/rn61)

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Таганрогская правда
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