Вооруженные преступники устроили стрельбу на улице Ростова   

22 июля вооруженные преступники вступили в перестрелку с сотрудниками полиции на одной из улиц Ростова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Правоохранители собирались задержать двух ранее судимых мужчин, которые подозревались в совершении серии тяжких преступлений. Но те оказали вооруженное сопротивление. Как пишут очевидцы в соцсетях, перестрелка произошла на улице Туполева.

Полицейские применили табельное оружие. В результате 50-летний подозреваемый получил ранения, от которых скончался. Его 54-летний подельник скрылся. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание второго фигуранта.

Ранее мы сообщали, что в Неклиновском районе задержанный пытался сбежать из отделения полиции по водосточной трубе.

Фото ГУ МВД по РО (из архива)