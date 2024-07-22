Главная » Новости Ростовской области

Вооруженные преступники устроили стрельбу на улице Ростова   

На чтение 1 мин Просмотров 227 Опубликовано

22 июля вооруженные преступники вступили в перестрелку с сотрудниками полиции на одной из улиц Ростова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Ростовской области

Правоохранители собирались задержать двух ранее судимых мужчин, которые подозревались в совершении серии тяжких преступлений. Но те оказали вооруженное сопротивление. Как пишут очевидцы в соцсетях, перестрелка произошла на улице Туполева.

Полицейские применили табельное оружие. В результате 50-летний подозреваемый получил ранения, от которых скончался. Его 54-летний подельник скрылся. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание второго фигуранта.

Ранее мы сообщали, что в Неклиновском районе задержанный пытался сбежать из отделения полиции по водосточной трубе.

Фото ГУ МВД по РО (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости перестрелка происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru