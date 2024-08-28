Жаркая и сухая погода продержится на Дону еще неделю

Аномально высокая для конца августа температура воздуха выше + 30 градусов сохранится в Ростовской области до вторника, 3 сентября.

Сильных осадков в ближайшие дни не ожидается, возможны локальные кратковременные дожди.

Оправдался прогноз синоптиков о том, что в конце августа в регионе установится температура, превышающая климатическую норму. Об этом ранее говорил климатолог, кандидат географических наук, доцент кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ Александр Иошпа.

«Повышение температуры связано с приходом на Дон антициклона с востока, из пустынной, хорошо прогретой местности. Оттуда поступает теплый и недостаточно влажный воздух», — приводит «КП-Ростов-на Дону» мнение ученого.

К 3-4 сентября температура воздуха снизится до +27-28 градусов в дневное время, до +21-22 градусов — вечером и ночью. К концу первой недели сентября ожидаются дожди с грозами и усиление ветра. Причем, преобладать будет восточный ветер с порывами до 12-16 метров в секунду.

Что касается водоемов, то в начале сентября здесь сохранится комфортная для купания температура: +24-25 градусов в Таганрогском заливе, +21-23 — в Дону.

Фото Андрея Лызь