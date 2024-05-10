Жарили шашлыки: в Новочеркасске 9 мая сгорел частный дом

Причиной серьезного пожара в Новочеркасске Ростовской области стал непотушенный мангал.

Пожар произошел вечером 9 мая в частном домовладении на улице Хоперской.

По предварительной информации, хозяева дома жарили шашлык на веранде, обустроенной как мангальная зона с трубой и вытяжкой. Однако они полностью не затушили угли. Деревянная крыша веранды моментально вспыхнула. Пожарных вызвали, когда огонь уже перекинулся на кровлю жилого дома. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади в 100 квадратных метров, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

К счастью, в этот раз обошлоь без пострадавших. Спасатели в очередной раз напоминают о соблюдении правил безопасности при разжигании мангалов и костров.

Отметим, что 10 и 11 мая в центральных, местами в северо-восточных, северо-западных, южных районах Ростовской области, Приазовье и Ростове-на-Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Ранее мы рассказывали, что 6 мая под Таганрогом на пожаре пострадал 10-летний ребенок. Причиной также стали шашлыки, которые взрослые жарили во дворе частного дома.

Фото ГУ МЧС России по Ростовской области