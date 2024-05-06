Под Таганрогом на пожаре пострадал 10-летний ребенок

Причиной пожара, в результате которого 10-летний мальчик получил ожоги, стало приготовление шашлыков во дворе частного дома.

ЧП произошло вчера, 5 мая, в селе Натальевка Неклиновского района, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. — Здесь пикник обернулся пожаром. Семья разожгла огонь в мангале во дворе собственного дома. Рядом играл ребенок. Мальчик споткнулся и опрокинул жидкость для розжига. Моментально вспыхнул огонь, несовершеннолетний получил ожоги ног. По траве пламя перекинулось на гараж.

Прибывшие на места сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади в 10 квадратных метров, не дав огню распространиться дальше.

Пожарные напомнили о правилах безопасности при розжиге мангала:

от строений мангал ставить на расстояние более 5 метров, от насаждений — 30 метров;

территория в двухметровом радиусе должна быть очищена от листвы, сухой травы и горючих материалов.

5 мая крупный пожар произошел в центре Таганрога — на улице Греческой, 94 горел двухэтажный аварийный дом.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)