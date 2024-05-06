Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом на пожаре пострадал 10-летний ребенок

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Причиной пожара, в результате которого 10-летний мальчик получил ожоги, стало приготовление шашлыков во дворе частного дома.

Новости Таганрога

ЧП произошло вчера, 5 мая, в селе Натальевка Неклиновского района, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. — Здесь пикник обернулся пожаром. Семья разожгла огонь в мангале во дворе собственного дома. Рядом играл ребенок. Мальчик споткнулся и опрокинул жидкость для розжига. Моментально вспыхнул огонь, несовершеннолетний получил ожоги ног. По траве пламя перекинулось на гараж.

Прибывшие на места сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади в 10 квадратных метров, не дав огню распространиться дальше.

Пожарные напомнили о правилах безопасности при розжиге мангала:

  • от строений мангал ставить на расстояние более 5 метров, от насаждений — 30 метров;
  • территория в двухметровом радиусе должна быть очищена от листвы, сухой травы и горючих материалов.

5 мая крупный пожар произошел в центре Таганрога — на улице Греческой, 94 горел двухэтажный аварийный дом.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru