Главная » Новости Ростовской области

Зашел в магазин: стали известны подробности истории со львенком в Ленинаване

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Подробностями истории о львенке, которого полицейские передали в Ростовский зоопарк, поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Новости Ростовской области

Так, выяснилось, что львенок забрел в один из магазинов хутора Ленинаван. Сотрудники торговой точки не растерялись, оставили животное в магазине и вызвали полицию.

«Сотрудники ОМВД России по Мясниковскому району Ростовской области стали участниками необычного происшествия. В дежурную часть поступило сообщение, что в один из магазинов зашел львенок. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия и, проявив смекалку, забрали маленького хищника. Львенка, которому не было и двух месяцев, передали в заботливые руки сотрудников Ростовского зоопарка», — рассказала Ирина Волк в своем Telegram.

Напомним, в зоопарке львенка определили на карантин. Позже малыша передадут в другой российский зоопарк, где есть все условия для его содержания и ветеринарного наблюдения.

Предположительно, львенок сбежал от «частников», которые используют диких зверей, приобретенных на черном рынке, для фотосессий.

Фото и видео: Telegram Ирины Волк

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

полиция происшествия Ростовская область Ростовский зоопарк
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru