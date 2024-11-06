Зашел в магазин: стали известны подробности истории со львенком в Ленинаване

Подробностями истории о львенке, которого полицейские передали в Ростовский зоопарк, поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, выяснилось, что львенок забрел в один из магазинов хутора Ленинаван. Сотрудники торговой точки не растерялись, оставили животное в магазине и вызвали полицию.

«Сотрудники ОМВД России по Мясниковскому району Ростовской области стали участниками необычного происшествия. В дежурную часть поступило сообщение, что в один из магазинов зашел львенок. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия и, проявив смекалку, забрали маленького хищника. Львенка, которому не было и двух месяцев, передали в заботливые руки сотрудников Ростовского зоопарка», — рассказала Ирина Волк в своем Telegram.

Напомним, в зоопарке львенка определили на карантин. Позже малыша передадут в другой российский зоопарк, где есть все условия для его содержания и ветеринарного наблюдения.

Предположительно, львенок сбежал от «частников», которые используют диких зверей, приобретенных на черном рынке, для фотосессий.

Фото и видео: Telegram Ирины Волк