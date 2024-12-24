Закрытые убежища: в Таганроге усилят работу с УК и ТСЖ

Вечером 23 декабря во время включения сигнала «Воздушная тревога!» в Таганроге повторились факты, когда в некоторых домах не были своевременно открыты двери убежищ.

Вопрос оперативного реагирования на сигнал воздушной тревоги рассматривался 24 декабря на рабочем совещании в администрации Таганрога.

«Работа с руководителями УК, ТСЖ ведется на постоянной основе. Однако не все они осознают свою ответственность. Сегодня этот вопрос, а также ситуации, которые нашли отражение в постах и комментариях в соцсетях, рассмотрели на рабочем совещании. Провели его совместно с прокурором города. Руководители УК и ТСЖ должны ответственно подходить к вопросам обеспечения безопасности! Это требование, в том числе и прокуратуры», — сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Глава города отметила, что в кратчайшие сроки будут проведены повторное обследование укрытий и отработка механизма действий ответственных в случае включения сигнала «Воздушная тревога!». А также усилено информирование жителей ряда домов, которые до сих пор не знают, где находятся ближайшие к их месту проживания укрытия.

Светлана Камбулова напомнила, что в городе началась реализация проекта по установке «умных» домофонов. Эту работу уже проводит УК «СЭС». Приборы будут автоматически открывать двери в убежища при получении сигнала тревоги, что позволит минимизировать человеческий фактор.

«Еще раз обращаю внимание горожан на необходимость внимательно изучить памятку о действиях населения во время атаки БПЛА или ракетной опасности. Все мы понимаем, что в условиях современной обстановки, от организованности и оперативности зависят жизни многих людей», — подчеркнула глава города.

Добавим, что в декабре жители Таганрога получат квитанции за услуги ЖКХ, где будет размещен QR-код, ведущий на адресный перечень укрытий.

Фото из архива