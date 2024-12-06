Глава города рассказала жителям Таганрога, как вести себя во время воздушной тревоги

Для жителей Таганрога оборудовано 387 укрытий в подвальных помещениях многоквартирных домов.

6 декабря в прямом эфире глава города Таганрога Светлана Камбулова ответила на вопросы, которые больше всего волнуют жителей города. В числе самых актуальных — состояние бомбоубежищ (укрытий). На сегодняшний день определено 387 подвальных помещений многоквартирных домов, которые можно приспособить как укрытия. В ближайшее время в них будут организованы места для сидения, появятся аптечки.

«Мы с вами живем в условиях проведения специальной военной операции и вопрос безопасности — первый на повестке дня. Мы проверили все подвальные помещения МКД в Таганроге и определили для укрытий 387. На сайте администрации города есть информация с адресами укрытий. Совместно с управляющими компаниями проводится работа по их приспособлению. За счет бюджетных средств приобретены аптечки, управляющим компаниям поручено организовать места, где бы люди смогли спокойно пересидеть воздушную тревогу. На входе в укрытия размещаются объявления о том, где и у кого находится ключ», — рассказала Светлана Камбулова.

Глава города отдельно отметила — подтвердилась информация о том, что во время последней воздушной тревоги не все укрытия были своевременно открыты. Поэтому в Таганроге начали проводить тренировки с лицами, ответственными за безопасность. И подчеркнула — жители тоже должны знать, где находится ближайшее укрытие, как надо себя вести во время объявлений об атаке БПЛА.

«К сожалению, на прошлой неделе мы увидели, что, когда сигнал сирены был запущен, люди как шли по улицам, так и продолжали идти, как ехали на машинах, так и продолжали ехать. Ответственность за наше поведение лежит на каждом из нас. Поэтому я призываю вас ознакомиться с адресным перечнем укрытий, памяткой, как действовать в таких ситуациях», — продолжила Светлана Камбулова.

Также глава города пояснила, почему не всегда звучит сигнал сирены о воздушной тревоге, и о том, что была атака БПЛА, люди узнают только из официальных публикаций.

«Когда нет непосредственной угрозы гражданскому населению, сигнал не включается. Наши специалисты ПВО несут службу в установленном порядке. И только в том случае, когда горожанам угрожает опасность, звучит сирена», — резюмировала Светлана Камбулова.

Фото из архива «Таганрогской правды»