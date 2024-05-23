Закрыл гараж и поджег: на Дону бомжа будут судить за жестокое убийство

Перед судом предстанет 56-летний гражданин без определенного места жительства, который осенью прошлого года жестоко убил своего знакомого. Еще одному пострадавшему удалось спастись.

Фигурант обвиняется в убийстве и покушении на убийство. Расследование уголовного дела завершено, — сообщает Следком по Ростовской области.

По данным следствия, в ноябре 2023 года злоумышленник в помещении металлического автомобильного гаража, расположенного по пр. Буденновскому в Ростове-на-Дону, распивал спиртные напитки с двумя своими знакомыми. Между собутыльниками возникла ссора.

Достоверно зная, что внутри находятся люди, обвиняемый облил вход в гараж бензином и поджег. Увидев, что произошло возгорание, он скрылся с места происшествия. В результате пожара один мужчина, находившийся внутри помещения гаража, скончался. Второй смог выбраться, но получил термические ожоги головы и верхних конечностей. С телесными повреждениями он был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Ростове за совершение теракта задержан 20-летний мужчина.

Фото СУ СКР по Ростовской области